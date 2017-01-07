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(Görüntülü Haber) TEM'de trafik kabusu

KAR yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında trafikte tam anlamıyla kabus yaşanıyor. Evlerine çıkmak için mesai saatinin bitimiyle yola çıkan sürücüler saatlerdir...

KAR yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında trafikte tam anlamıyla kabus yaşanıyor. Evlerine çıkmak için mesai saatinin bitimiyle yola çıkan sürücüler saatlerdir trafikte kaldı. Saat 00.30'u gösterirken sürücüler hala yollarda. Bunun en önemli nedeni ise yoğun kar yağışı altında otoyola kış lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler oldu. ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI Trafik Edirne yolunda TEM'de en çok Halkalı, Altınşehir rampaları ile TEM Ispartakule mevkiinde yaşanıyor. Evelerine varmak için vatandaşlar araçlardan inip yolda yürüyorlar. Yol kenarlarında kalmış tırlar dikkat çekiyor. Araç sürücüleri kar birikibtileri yüzünden zorluk çekiyor. Bazı araçlar sürücüleri ise araçlarını yol kenarına çekti.

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