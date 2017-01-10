İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL, () YOĞUN kar nedeniyle TEM otoyolunda, yol kenarında terk edilen araçlar, sahipleri tarafından alınıyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle günler önce birçok sürücü araçlarını TEM otoyolunda, yol kenarına park edip gitmişti. O günden bu yana yol kenarındaki birçok araç kar nedeniyle neredeyse görünmez halde. Günler sonra araçlarını almaya gelen sürücüler, uzun uğraşlar sonucu karla kaplı araçlarını bulunduğu yerden çıkardı. Bazı sürücüler, kış lastiği olmasına rağmen araçlarının yolda kaldığını ve yol kenarına park edip eve gitmek durumunda kaldığını söyledi.
(Görüntülü Haber)TEM'de kara gömülü araçlar sahipleri tarafından alınıyor
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL, () YOĞUN kar nedeniyle TEM otoyolunda, yol kenarında terk edilen araçlar, sahipleri tarafından alınıyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle günler önce birçok sürücü...
10 Ocak 2017 Salı 15:09
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