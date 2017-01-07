Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle yol Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denildi.
(Görüntülü Haber) TEM'de 9 TIR kaza yaptı, yol trafiğe kapandı (2)
Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle yol Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden...
07 Ocak 2017 Cumartesi 09:58
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