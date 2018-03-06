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(Görüntülü Haber) Telefon şebeke kabloları çalınan mahallenin iletişimi kesildi

Aleyna BAYRAM/YOMRA (Trabzon), () - TRABZON'un Yomra ilçesinde telefon ve internet şebeke kabloları çalınan mahallenin iletişimi kesildi. Cep telefonu olmadığını ve tek iletişimi sabit telefonla sağladığını anlatan Hanım Yıldırım (82),...

Aleyna BAYRAM/YOMRA (Trabzon), () - TRABZON'un Yomra ilçesinde telefon ve internet şebeke kabloları çalınan mahallenin iletişimi kesildi. Cep telefonu olmadığını ve tek iletişimi sabit telefonla sağladığını anlatan Hanım Yıldırım (82), "Hırsızlar yüzünden torunlarımın sesini duyamaz oldum" diyerek tepkisini dile getirdi.

İlçenin Gürsel Mahallesi’nde yaklaşık 1,5 ay önce telefon ve internet hatları kesildi. Arıza kaydı bildirilen mahallede inceleme yapan ekipler, telefon ve internet şebeke kablolarının kesilerek çalındığını belirledi. Polis, şebeke kablolarını çalan kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemeye çalıştığı mahallenin iletişimi de kesildi.

Vatandaşların başvurusu üzerine şebeke kablolarının yenilenmesi için çalışma başlatan Türk Telekom Müdürlüğü yetkilileri ise iletişim olmayan hatlar için fatura çıkmayacağını, çıkan fatura bedellerinin de vatandaşlara iade edileceğini duyurdu.

‘BENİM İLETİŞİMİMİ ÇALDILAR’

Mahallede oturan ve cep telefonu olmadığı için tek iletişimini sağladığı telefon hattının kesilmesine neden olan hırsız ya da hırsızlara tepki gösteren yöre sakini Hanım Yıldırım, haftalardır torunlarının ve çocuklarının sesini telefonda duyamadığından yakalandı. Hasta olduğunu anlatan Yıldırım, "Hırsızlar gelip kabloları çaldılar. Benim onlarca torunum var. Haftalardır ne çocuk sesi ne torun sesi ne de akraba sesi duyabiliyorum. Hastalansam kimseye haber vermeyeceğim, ambulansı arayamayacağım. Benim zaten okumam yazmam yok. Başıma bir iş gelse buradan kalkıp yukarıdaki mahalleye gitmem lazım ki telefon edebileyim. O hırsızların ocakları kapansın. Benim iletişimimi çaldılar" diyerek telefon hattının kısa sürede bağlanmasını istedi.

HATTIN YAPILMASINI İSTEDİLER

Gürsel Mahallesi Muhtarı Osman Özdemir ise şebeke kablolarının çalınması nedeniyle mahallede telefon ve internet hatlarının kesildiğini belirterek bir an önce hattın yenilenmesini istedi.

Mahallede oturan Halil İbrahim Sağlam da "Bir aydır mahallemizde telefon yok. Yaşlılarımız var, onlara ulaşamıyoruz. İnsanlarımız internet, telefon kullanamıyor" dedi. İsmail Adak ise şebeke hattının biran önce yapılmasını istedi.
 

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