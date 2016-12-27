GÖÇ YOLUNDA DOĞDU Telafer'den kaçmayı başaran genç kadınlardan biri 40 gün süren yaya yolculuk sırasında bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebek, babaannesinin kucağında bugün Türk sınırından Hatay'a girdi ve Türkiye adı konulup sağlık kontrolleri yapılarak sıcak bir barınma ortamına kavuşturuldu.
(Görüntülü Haber) Telafer'den kaçabilen Iraklı Türkmenler Hatay'da (2)
GÖÇ YOLUNDA DOĞDU Telafer'den kaçmayı başaran genç kadınlardan biri 40 gün süren yaya yolculuk sırasında bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebek, babaannesinin kucağında bugün Türk sınırından Hatay'a girdi ve Türkiye adı konulup sağlık...
27 Aralık 2016 Salı 16:06
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