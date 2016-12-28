(Görüntülü Haber) TELAFER' DEN GÖÇ SÜRÜYOR (2)

Irak'ın Musul bölgesinde DEAŞ baskısından kaçarak bir süre Telafer'de barınan Türkmenler, insan kaçakçıların aracılığı ile kış koşullarında günlerce yaya yürüyüp Hatay'a ulaşmaya başladı. Soğuk ve güç koşullarda uzun yol aldıkları için perişan halde olan Türkmenler, Türkiye'de ulaştıkları için büyük sevinç yaşıyor.