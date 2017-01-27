(Görüntülü Haber) Tekstil fabrikasında işçiler çalışırken yangın çıktı

Mehmet İNAN / BURSA, () - BURSA'da tekstil fabrikasında işçilerin çalıştığı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Sarıyer Sokak'ta Hüseyin Koç'a ait perde üretimi yapan tekstil fabrikasında bu sabah işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar ilk olarak yangına kendileri müdahale etti. Ancak alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 10 adet itfaiye aracı yangına müdahale etti. Duvarları kırarak ve demir kapıları keserek yangına müdahale eden ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından yangını önce kontrol altına aldı sonra söndürdü. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.