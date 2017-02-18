Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL () - BAHÇELİEVLER'de bir tekstil firmasının deposuna giren soyguncular 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soygun bu sabah 05.20 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim firmasının deposuna gelen kar maskeli 3 kişi önce kepenkleri kontrol etti. Ardından kepenkleri esneterek açan hırsızlar kısa sürede içeri girdi. Üst üste yığılı tişörtlere yönelen hırsızlardan 2'si kumaşları dışarı çıkarırken biri de araca koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlar 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çalarak kayıplara karıştı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Tekstil deposundaki soygun kamerada
Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL () - BAHÇELİEVLER'de bir tekstil firmasının deposuna giren soyguncular 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soygun...
18 Şubat 2017 Cumartesi 20:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.