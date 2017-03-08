(Görüntülü Haber) Tekmeci saldırgana zorla getirilme kararı

Arzu KAYA/İSTANBUL, () HEMŞİRE Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya "zorla getirilme kararı" çıkarıldı.Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti. Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. TERZİ VE ÇAKIROĞLU DURUŞMAYA KATILMADI Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görülen davanın 4. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve mağdur Ayşegül Terzi katılmazken, sanık ve mağduru avukatları temsil etti. Terzi'nin annesi, babası ve kardeşinin de izlediği duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti. Duruşma salonunda ise çevik kuvvet polislerinin yanı sıra çok sayıda polis memuru hazır bulundu. RAPOR BEKLENİYOR Mahkeme hakimi, Abdullah Çakıroğlu için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla yazı yazıldığını ve istenilen raporun mahkemeye gelmediğini belirtti. Hakim İbrahim Uyanık, "Sanık Çakıroğlu bir süre gözlem altında kaldı, henüz rapor gelmedi. Onların sonucunu bekleyeceğiz" dedi. "TUTUKLANSIN" TALEBİ Duruşmada söz alan Terzi'nin avukatlarından Birsen Baş Topaloğlu, "Sanık duruşmalardan bağışık tutulmadı. Duruşmalardan kaçmaktadır. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi. Bir diğer avukatı Bahar Ünlüer Öztürk ise, "Duruşmalara katılmamaktadır. Hakkında tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. "DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULSUN" Sanık avukatı Şemsi Dak, Çakıroğlu'nun duruşmalardan kaçmadığını belirterek, "Bir önceki celse müvekkilimin gözlem altına alınmasına karar verilmişti. İşlemin ne kadar süreceği belli olmadığından kendisine bu celse davetiye gönderilmemiştir. Dolayısı ile müvekkilimin mahkemeye icabet etmemesi söz konusu değildir. Duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyorum. Tutuklama nedenleri ortada yoktur" şeklinde konuştu. ÇAKIROĞLU'NA ZORLA GETİRME Mahkeme hakimi, Abdullah Çakıroğlu için Adli Tıp Kurumu raporunun dönüşünün beklenmesine ve hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verdi. Sanık Çakıroğlu'nun duruşmalardan vareste tutulma talebinin yerinde görülmediğini belirten mahkeme, talebin reddine karar verdi. Mahkeme, Çakıroğlu'nun duruşmaya katılma noktasında bir mazeret ileri sürmediğini kaydederek duruşma gün ve saatinde hazır edilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuklama talebini reddeden mahkeme duruşmayı 3 Mayıs tarihine erteledi.