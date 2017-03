(Görüntülü Haber) Tekirdağlı kadınlardan ‘Analar hayır duasına çıktı’ eylemi

TEKİRDAĞ’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde 'Analar hayır duasına' sloganıyla biraraya gelen Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "Gün tek adam sistemini getirmek isteyenlerle mücadele günü" dedi. Tekirdağ Kadın platformu üyeleri sahil dolgu sahasında 'Analar hayır duasında' sloganıyla bir araya geldi. Ellerinde 'Kadın şiddete hayır' ve 'Aile içi şiddete hayır' yazılı dövizler taşıyan kadınlara CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Platformu, Anneler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi, Türk Kadınlar Birliği, akademisyenler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kadınlar adına konuşan Namık Kemal Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, günümüz Türkiye’sinde kadınların hala her türlü ayrımcılık ve baskı karşısında yaşama ve var olma savaşı verdiğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirten Saraçoğlu, "Türkiye’de artık kadınlar, hak mücadelesinin yanında ‘can’ mücadelesi vermeye çalışmaktadır. Devlet, kadınların nasıl güleceği, nerede ne yapacağı, ne giyeceği, ne konuşacağı, cinsiyeti, gebeliği gibi durumları emretmekle kalmayıp yasal düzenlemelerle kadınlar üzerindeki baskısını artırmaktadır. Bu politikalardan güç alarak kadını katledenler ise bir tek 'pişmanım' sözüyle veya 'iyi hal' durumundan yararlanarak, korunup kollanmaktadır. Tecavüz davalarında tecavüz çeteleri tutuklanmamakta, aklanmaya çalışılmakta, bunlar yetmezmiş gibi mağdur kadınla dayanışma gösteren kadın örgütleri hedef alınmaktadır" dedi. CHP’Lİ YÜCEER: EŞİTLİĞİ, BARIŞI SEÇECEĞİZ Protesto eyleminde konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise yeni Anayasa referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Anayasa’yı tek adamlı sistem olarak tarif eden Yüceer, şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim, Yoldaşlarım hemşerilerim, gün direnme günü, demokrasi mücadelesi etme günü. Gün tek adam sistemini getirmek isteyenlerle mücadele günü. Hep beraber bu mücadeleyi yapacağız. Sadece kadınlar için değil, sadece bugün için değil bu mücadelemiz. Yaşadığımız ve yaşayacağımız her gün içindir bu mücadelemiz. Yolları çatallanan bir bahçe var önümüzde ve çok seçenek de yok önümüzde. İki seçenek var. Bu iki seçeneğin ucunda iki ayrı Dünya var. Bunlardan biri, otoriter, baskıcı ve keyfiyete dayalı bir yönetim. Diğeri ise evet eksikleri olmasına rağmen, demokrasi var. Bir tarafta kutuplaştırıcı, kavgacı bir durum var. Diğer tarafta toplumsal barış umudumuz var. Bizler hangisi seçeceğiz, hangisini seçmeliyiz? Tabi ki demokrasiyi seçeceğiz. Eşitliği seçeceğiz. Barışı seçeceğiz. İnadına kardeşliği seçeceğiz." Konuşmaların ardından eyleme katılan kadınlar, İzmir Marşı’nı söyledikten sonra dağıldı.