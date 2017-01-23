(Görüntülü Haber) Tekirdağ’da yazlıkta ölü bulunan 2 gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
23 Ocak 2017 Pazartesi 12:56
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