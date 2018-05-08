(Görüntülü Haber) Tekirdağ sahili, turuncuya boyandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilleri, mevsimsel reaksiyonlar nedeniyle turuncuya büründü. 'Kızıl gelgit, alg patlaması' olarak adlandırılan biyolojik olay, görenleri şaşırttı. Tekirdağ Sportif Havacılık Kulübü üyesi ve yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy, paramotorla uçuş yaptığı sırada fark ettiği turuncuya bürünen sahili cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros, Kumbağ ve Uçmakdere mahalleleri üzerinden yaklaşık 12 kilometrelik sahilde havadan görüntüler kaydeden Aksoy, gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını, öğrencileriyle ikili uçuş gerçekleştirdiği sırada durumu fark ettiğini söyledi. Uzmanlar, sahillerin turuncu- kırmızı renklere bürünmesinin, biyolojik ve doğal bir süreç olduğunu söyledi. Sahillerin farklı kesimlerinde görülen renk değişiminin, deniz canlılarının yaz aylarındaki salgılarından kaynaklandığını belirten uzmanlar, 'kızıl gelgit, alg patlaması' olarak adlandırılan biyolojik bir olay olduğunu kaydetti.