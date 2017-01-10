(Görüntülü Haber) Tekirdağ'ın karla kaplı sokaklarında kayak keyfi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da kuyumculuk yapan 45 yaşındaki Hüseyin Karadağ, yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 35 santimi bulduğu sokaklarda paletlerini takarak kayak yaptı. Vatandaşların ilgiyle izlediği Karadağ, "Kayak pistimiz yok ama, ara sokaklarda bu özlemimizi gidermiş olduk" dedi. Trakya'da etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın hüküm sürdüğü Tekirdağ'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimi buldu. Kentte kuyumculuk yapan 2 çocuk babası Hüseyin Karadağ, karın keyfini çıkarmak için kış turizm merkezlerindeki görüntüleri aratmayarak, Tekirdağ'ın cadde ve sokaklarında kayak takımları ile kayak yaptı. Vatandaşların ilgiyle izlediği Karadağ, Tekirdağ'da uzun zamandır böyle bir kar yağışı görmediğini söyledi. Karadağ şöyle dedi: "Uludağ'a gitmeye gerek kalmadı. İnsan az gördüğü bir şeye özlem duyar, Tekirdağlılar içinde kar böyle bir şey. Böyle bir kar yağışını ancak 2- 3 senede bir görüyoruz. Bu sene çok güzel kar yağdı. Bizde bunu fırsat bilip, kayak pistimiz yok ama ara sokaklarda bu özlemimizi gidermiş olduk. Merkez Süleymanpaşa İlçesi'nin 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki caddede kayak yapmanın keyfini çıkartıyoruz. Ben sokak arasında kayarken komşular camlardan beni ilgiyle izliyorlardı. Zemin uygundu. Üç gün her fırsatta kayak yaptık ve çok keyifliydi. Herkesi kayak yapmaya bekliyorum."