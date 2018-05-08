(Görüntülü Haber) Tekirdağ'dan gelip Kato Dağı'nda paraşütle uçtular

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı ve Faraşin Yaylası, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle yamaç paraşütü meraklılarının uğrak yeri oldu. Kato Dağı'nda uçuş yapan Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü üyeleri, 'Edirne de bizim, Hakkari de bizim, bu vatan hepimizin' sloganı attı.



Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı ve Faraşin Yaylası, düzenlenen kapsamlı operasyonlarla teröristlerden temizlendi. Bölgede huzur ve güven ortamının oluştuğuna dikkat çekmek amacıyla Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü üyeleri, kente gelerek Kato Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. 'Edirne de bizim, Hakkari de bizim, bu vatan hepimizin' sloganıyla düzenlenen etkinlikte kulüp üyeleri Arslan Hamza Algül, Halim Taştekin ve Faruk Çelik, Türk bayraklı motorlu paraşütleriyle Kato Dağı'nda uçuş gerçekleştirdi.



'AY YILDIZLI BAYRAKLI PARAŞÜTLE GÜVEN İÇİNDE KANAT AÇTIK'



Etkinlik öncesi Faraşin Yaylası'nda kamp kuran kulüp üyeleri, çevredeki köy sakinlerinin ilgisiyle karışlaştı. Kulüp üyelerinden Arslan Hamza Algül, Tekirdağ'dan Beytüşşebap'a gelip, böylesi bir etkinliği düzenlemedeki amaçlarının bu vatan hepimizin olduğuna dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, "Kulüp olarak, 'Edirne de bizim Hakkari de bizim, bu vatan hepimizin' sloganıyla başlattığımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezimizde yolumuz Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine düştü. Beytüşşebap ilçemizin Faraşin Yaylası yakınlarında kamp kurduk. Uçuş yaptığımız nokta 2 bin 100 rakımlıydı. Buradan Türk bayraklı paraşütlerimizle havalanarak, Gökçeköy, Mezra, Çığlıca üzerinden Kato Dağı eteklerine, oradan da Faraşin Yaylası'na doğru uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Daha önce hep terör olayları ile anılan Faraşin, Kato Dağı ve Beytüşşebap dağlarında ay yıldızlı bayraklı paraşütle özgür ve güven içinde kanat açmanın huzuru içerisinde faaliyetimizi tamamladık. Bizlere gönüllerini açan aşlarını paylaşan tüm yöre halkına, müteşekkiriz" diye konuştu.