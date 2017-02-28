Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ'da etkili olan sis, görüş mesafesini 40 metrenin altına düşürürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinde bastıran ve görüş mesafesini 40 metrenin altına düşüren sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Tekirdağ merkezin yanı sıra, Tekirdağ-Malkara yolu istikametinde de etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Polisler, sis nedeniyle şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaparken, sürücüler sis farlarını yakmaları konusunda uyarıldı. Öte yandan, sahilde bulunan balıkçı limanında kayıklar neredeyse görünmez oldu.
(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da sis etkili oldu
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ'da etkili olan sis, görüş mesafesini 40 metrenin altına düşürürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinde bastıran ve görüş mesafesini 40 metrenin altına düşüren...
28 Şubat 2017 Salı 12:51
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