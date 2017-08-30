TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek ve kazaları önlemek amacıyla kazaların yoğun görüldüğü noktalara maket trafik polisi araçları yerleştirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı öncesi alınan önlemlere ek olarak, kentin giriş çıkışları ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde karayolu kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı ile kazaların ve kural ihlallerinin önlenmesini hedefledi. Trafikte görülen olumsuzlukların ve sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı hareket halindeki sürücülerin de dikkatini çekiyor. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu sürücüler tarafından ancak yanından geçerken fark edilebiliyor. Kaza riskinin de ortadan kaldırması amacıyla da yol kenarında yer alan maket aracın yerine değişik zamanlarda gerçek ekip otomobilleri park edilerek denetimlerin yapılmasının ve kural ihlallerinin önlenmesinin planlandığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da maket polis araçları görevde
TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek ve kazaları önlemek amacıyla kazaların yoğun görüldüğü noktalara maket trafik polisi araçları yerleştirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 15:08
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