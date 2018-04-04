SINIFLAR VE OKUL BAHÇESİ İLAÇLANDI Tekirdağ'da, menenjit teşhisi konulan B.S.'nin (15) eğitim gördüğü Ergene Anadolu Lisesi'nin sınıfları ve bahçesi, Ergene Belediye Başkanlığı'nca ilaçlandı. Sağlık ekipleri, okula gelerek, yeniden inceleme yaparken, Belediye Başkanı Rasim Yüksel de lisede incelemelerde bulundu. İlaçlama yapıldığını kaydeden Başkan Yüksel, ilerleyen günlerde okulun yeniden ilaçlanacağını söyledi.
(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da, lisede 'menenjit' alarmı (2)
SINIFLAR VE OKUL BAHÇESİ İLAÇLANDI Tekirdağ'da, menenjit teşhisi konulan B.S.'nin (15) eğitim gördüğü Ergene Anadolu Lisesi'nin sınıfları ve bahçesi, Ergene Belediye Başkanlığı'nca ilaçlandı. Sağlık ekipleri, okula gelerek,...
04 Nisan 2018 Çarşamba 17:28
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