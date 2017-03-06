(Görüntülü Haber) Tek yumurta üçüzleri yardım bekliyor

Mehmet CANDAN - Mehmet GÜNEY / İZMİR, () İZMİR'in Bornova İlçesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Hayriye Yiğit, iki çocuğunun ardından 15 yıl sonra hamile kaldı. Bu kez üçüz kızları oldu. Tek yumurta üçüzleri bir yaşındayken eşi Aldülbaki Yiğit (50) kalp krizi geçirerek öldü. İlkokul mezunu olan Hayriye Yiğit, üçüz bebeklerine bakmakta zorlandığını belirterek, hayırseverlerden yardım istedi. Bornova'nın Çamdibi Semti Çınar Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Yiğit, 1.5 sene önce eşi Aldülbaki Yiğit'i (50) kalp krizi sonucu kaybetti. Hayriye Yiğit, oğulları 23 yaşındaki Barış Yiğit, 17 yaşındaki Murat Yiğit ile üçüz kızları Selen, Selin ve Zaide'yle yaşam mücadelesi veriyor. Eşinden ayda bin 100 TL aylık alıyor, üçüzleri için de ayda 430 TL, 'çoğul gebelik' parası alan anne Hayriye Yiğit, ayda 430 TL ev kirası verdiğini, oğlu Barış Yiğit'in Bitlis'te askerde olması nedeniyle eve başka gelir girmediğini anlattı. Üçüzlerin süt, mama ve bez parasını karşılamayadığını belirten Yiğit, maddi destek beklediğini söyledi. Anne, şöyle konuştu: "Üçüz bebeklerim doğduktan kısa bir süre sonra eşimi kalp krizi sonucu kaybettim. Eşimin ölümünün ardından dul aylığı bağlandı. Ama bununla geçinemiyorum. Bir oğlum Bitlis'te asker. Ona para gönderemiyorum. Diğer oğlum da Mersinli Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyor. Bende üçüzlerimi bırakıp çalışamıyorum. Onlara elbise bile alamadım. Komşuların verdiği giysilerle büyütmeye çalışıyorum. Evim kira zor geçiniyoruz. Çocuklarımı daha iyi şartlarda büyütüp yetiştirmek istiyorum. Benim kendi annem vefat etti, kayınvalidem diğer oğlunun evinde kalıyor. Ailemden de destek yok. Yardım istemekten ben de utanıyorum ama çocuklarım için yapmak zorundayım. Tek başıma onlara bakmakta zorlanıyorum" dedi.