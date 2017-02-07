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(Görüntülü Haber)Tek eksiği motosiklet olan genç güldürdü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de motosikleti olmamasına rağmen tam teçhizatlı giyinen bir genç, aracı kullanıyormuş gibi bir süre kırmızı ışıkta bekledikten sonra ışığın yeşile dönmesiyle birden koşmaya başladı. O anlar yoldaki...

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de motosikleti olmamasına rağmen tam teçhizatlı giyinen bir genç, aracı kullanıyormuş gibi bir süre kırmızı ışıkta bekledikten sonra ışığın yeşile dönmesiyle birden koşmaya başladı. O anlar yoldaki sürücülerin araç kamerası tarafından görüntülenirken, izleyenleri gülümsetti. Trafikteki ilginç olay, geçen 2 Şubat'ta, Denizli'nin Bağbaşı Mahallesi'nde görüntülendi. Başında kaskı, üzerinde motosiklet kullananların giydiği koruyucu giysi ve aksesuarlar bulunan ancak, motosikleti olmayan bir genç, kırmızı ışıkta ayakta beklemeye başladı. Bir motosikletin üzerindeymiş gibi davranan genç, bir süre bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hızla koşmaya başladı. Espri amacıyla yapıldığı sanılan durum, bazı sürücülerin araç kamerasınca kaydedildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen gencin görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca eğlence konusu oldu. FOTOĞRAFLI -Genel - Türkiye-Denizli - Deniz TOKAT

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