(Görüntülü Haber)Tek başına Süphan Dağı’na tırmandı

ANKARA’dan Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'ne gelen dağcı Tarık Bünyamin Kaya, Süphan Dağı’na tek başına kış tırmanışı yaptı. Yıllardır birçok dağa tırmanışlar gerçekleştiren 52 yaşındaki dağcı Tarık Bünyamin Kaya, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na tek başına kış tırmanışı yaptı. Kaya, zirvede kahve yapıp içmeyi de ihmal etmedi. Dağcı Tarık Bünyamin Kaya, yaptığı bu tırmanışla hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Yıllardır gruplar halinde birçok dağa zirve tırmanışları yapmaktayım. Daha önce Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı’na ve Aksaray’da bulunan Hasan Dağı’na tek başıma solo kış tırmanışları gerçekleştirmiştim. Ancak hedefimde bu tırmanışlarımı yüksek dağlarda gerçekleştirme hayalim vardı. Şükürler olsun ki ülkemizin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na tek başıma zirve yaparak bu hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. Bugüne kadar Süphan Dağı’na tek başına solo kış tırmanışı yapan ilk dağcı oldum. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi.