Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...

(Görüntülü Haber) Tedavi edilen şahin doğaya salındı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yaralı halde bulanarak tedavi edilen kızıl şahin, doğaya salındı. Tosmur Mahallesi'nde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar...

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yaralı halde bulanarak tedavi edilen kızıl şahin, doğaya salındı. Tosmur Mahallesi'nde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alınarak, tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine teslim edildi. Yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan kızıl şahin, Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı. KANATLARINDAN VURULMUŞ Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, şahini bulduklarında üzerinde tüfek saçması yaraları olduğunu söyledi. Yaralarının tedavi edilerek doğal yaşama uygun hale getirildiğini belirten Kodal, "Sağlığına kavuşur kavuşmaz şahini saldık. Şahin grubu kuşlar ülkemizin imzalamış olduğu Avrupa Yaban Hayatı Sözleşmesi kapsamında koruma altında bir türdür. Hiçbir şekilde avı serbest değildir. Avcı olan ve av ile ilgisi olmayan arkadaşlarımızın öldürme amaçlı kızıl şahinlere ateş etmemesi gerekir" dedi. REHABİLİTE EDİLDİ Alanya Belediyesi Veteriner Müdürü Ali Yavuz da ilk müdahalesi yapılan kuşun tedavisinin tamamlandığını aktardı. Yavuz, "Kuşa yapılan ilk müdahalede kanatlarında saçma izleri bulunduğu gördük. 10 günlük tedavisinin ardından iyileşen şahinin uçması için rehabilite çalışmalarına başladık. Şimdi hazır ve doğa koruma ile birlikte uçuruyoruz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55