Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde "Tebliğciler" olanan bir grup yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı. Ardından Taksim Meydanı'na gelen grubun bildiri dağıtmasına polis izin vermedi. Grup meydana kısa bir açıklama yaptıktan sonra dağıldı.
(Görüntülü Haber) "Tebliğciler" Taksim Meydanı'nda
Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde "Tebliğciler" olanan bir grup yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı. Ardından Taksim Meydanı'na gelen grubun...
01 Ocak 2018 Pazartesi 09:53
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