(Görüntülü Haber) TCG GAZİANTEP ve HS NAVARINON Ege Denizi'nde bu kez 'Odak Harekatı' için yan yana geldi

Aliye ULUSOY / ANKARA, () - TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO'nun deniz güvenliğine, küresel barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında İtalya, Türkiye ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla Odak Harekatı (Focused Operation) gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekat başlangıcında İtalya Deniz Kuvvetlerinden ITS AVIERE (F-583) ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden HS NAVARINON'un (F-461) Marmaris'e liman ziyaretinde bulunduğu belirtildi. 04-19 Şubat 2017 tarihleri arasında NATO’nun deniz güvenliğine, küresel barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü Deniz Muhafızı Harekatı (Operation Sea Guardian) kapsamında İtalya, Türkiye ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla Türk Deniz Kuvvetlerinden 2’nci Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay M. Emre Sezenler’in taktik kontrolünde Odak Harekatı (Focused Operation) başladı. Odak Harekatı'nın, deniz güvenliğini tesis etmek amacıyla bir deniz görev grubunun sorumluluk sahası içerisinde denizde durumsal farkındalık sağlamak, deniz alanındaki tehditleri caydırmak ve azaltmaya yönelik faaliyetlerini içerdiği bildirildi. Odak Harekatı'nın hazırlık aşamasında İtalya Deniz Kuvvetlerinden ITS AVIERE (F-583) ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden HS NAVARINON'un (F-461) Markaris Aksaz'da iman ziyaretinde bulunduğu aktarıldı. Katılımcılara, Aksaz Deniz Üssü'nde konuşlu Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) hakkında tanıtıcı brifing verildi. Deniz Muhafızı Harekatına ilişkin muhtelif brifingler yapılarak hazırlıklar gözden geçirildiği belirtildi. Liman periyodu hitamında, TCG GAZİANTEP, HS NAVARINON ve ITS AVIERE tarafından Odak Harekatına yönelik seyir faaliyetlerine başlandığı açıklandı.