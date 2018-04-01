Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, () TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Revnakın İzdüşümü"sergisinin açılışını yaptı. 18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili İsmail Kahraman, "Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahseden yok. Hanımlar konulmadı. Dolu her taraf" dedi.
(Görüntülü Haber) TBMM Başkanı Kahraman kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili konuştu
Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, () TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Revnakın İzdüşümü"sergisinin açılışını yaptı. 18 Mart Çanakkale anması kapsamında...
01 Nisan 2018 Pazar 16:37
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