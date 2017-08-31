(Görüntülü Haber)TBMM Başkanı Kahraman: Bayramlar tatile gitmek için icat edilmiş günler değil

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE, (Rize), () - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurban Bayramı için geldiği memleketi Rize'de açıklamalarda bulundu. Kahraman, "Bayramlar tatile gitmek için icat edilmiş günler değil" dedi. Kurban Bayramı tatili için memleketi Rize'nin İkizdere İlçesi Tulumpınar Köyü'ne gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, öğlen namazını köy camisinde kıldı, vatandaşlarla sohbet etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, mübarek bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. Vatandaşların da bayramını tebrik eden Kahraman, "Bayramı köyümde geçirmek istedim. Bayramlar tatile gitmek için icat edilmiş günler değil. Bayramlar toplumun kaynaşması, mevtaları anmak ve insanların kardeşliklerini yeniden idrak etmeleri için bir vesiledir. Bunu kaybetmiyoruz. Bu çok güzel bir gelişme. Bundan dolayı memnunum. Bayramlar ayrıca sosyal yardımlaşma günleridir. Dünyanın her yerine kurban eti gönderiyoruz. Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız bütün dünyaya cömertliğimizi ve kardeşliğimizi ispat ediyorlar. Onları da tebrik etmemiz lazım" dedi. 'BÜYÜK CİHAN DEVLETİNİN VARİSİYİZ' Türkiye'nin gelişip büyüdüğünü ve misyonuna layık noktalara doğru ilerlediğini de ifade eden Kahraman, "Bizim hudutlarımız sadece 780 bin kilometre kare değil. Büyük bir cihan devletinin varisiyiz. 3 kıtaya 7 denize hükmetmiş bir büyük cihan devleti, geniş bir gönül coğrafyamız var. Üzüntülerimiz var. İslam'a karşı saldırılar var. Arakan'da ve değişik İslam ülkelerinde ızdıraplar var. Ama hepsi geçecek inşallah. Beraber dertlenmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Allah her şeye kadir. Bu dertlerin hepsini aşacağız. Topyekun bu coğrafyamız aşacak" dedi. Kahraman,hiçbir zaman ümitlerin kaybolmamasını istedi. Kahraman, Kurban Bayramı tatilini Tulumpınar Köyü'ndeki evinde geçirecek.