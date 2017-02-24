(Görüntülü Haber) TBB Başkanı Feyzioğlu deprem bölgesi Ayvacık'ta

İpek GÜNEY / AYVACIK, () TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Çanakkale'nin depremle sarsılan İlçesi Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü sakinlerini ziyaret etti. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat sabahı başlayan deprem fırtınasının en çok hasara yol açtığı Yukarköy Köyü'nde, konteynerlerde yaşayan halkı ziyaret etti. Daha sonra Feyzioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremzede köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Feyzioğlu, "Burada vatandaşlar ne kadar daha konteynerde kalacaklarını merak ediyorlar. Bir an önce yetkililerimiz gün verirlerse herkesten daha fazla hayır duası alacaklardır. Biz de yapılan yardımlardan dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Bir konteynerde 3-4 ailenin kalması zor olduğunu ifade ettiler. Bir an önce bu konuya hız verilmesi gerekir. Buradaki vatandaşlar ne kadar konteyner de yaşayacağını bilmiyorlar. Bunların açıklanması lazım" dedi. Köylülerin bölgedeki sondajlardan depremlerin meydana geldiği iddiasının olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Burada geçtiğimiz aylarda bir sondaj çalışması başladı. Köylüler acaba bu sondaj çalışması depremi tetikliyor mu? diye soruyorlar. Bu konuda üniversitelerin rapor hazırlayıp açıklama yapmasını bekliyorlar. Eğer yaşanan depremle alakası yoksa çalışmasına devam edebilirler diyorlar" diye konuştu.