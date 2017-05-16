(Görüntülü Haber) Tazyikli su boğazını delince öldü /Yeniden/

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı 47 yaşındaki Doğan Bodur, basınçlı oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazına delmesi sonucu öldü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen bir vatandaş, 1 lirayla çalışan basınçlı oto yıkama makinesiyle aracını yıkamak istedi. Ancak makine çalışmadı. Bunun üzerine 13 yıldır istasyonda çalışan pompa görevlisi Doğan Bodur, makineyi kontrol etmek istedi. Bodur'un eline aldığı makinenin tabancasından bir anda fışkıran tazyikli boğazına çarpıp bıçak gibi deldi. 2'si kız 3 çocuk babası Bodur, kanlar içinde yere yığıldı. Otomobille hastaneye götürülmek istenen Bodur yolda yaşamını yitirdi. Bodur'un cesedi otopsi için İzmir adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.