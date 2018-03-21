(Görüntülü Haber) Tayfun Talipoğlu, ölümünün 1'inci yılında Eskişehir'de anıldı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - GAZETECİ, yazar ve televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, ölümünün 1'inci yıl dönümünde, Eskişehir'de isminin verildiği 'Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde törenle anıldı. Törene katılanlar, Talipoğlu'nun fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktı. İzmir'de, 21 Mart 2017 tarihinde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tayfun Talipoğlu için Odunpazarı ilçesindeki 'Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi' önünde tören düzenlendi. Anma törenine Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Hüdai Doğu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, basın mensupları ile çok sayıda kişi katıldı. Belediye Başkan Vekili Doğu, Tayfun Talipoğlu'nun 2016 yılında 80 daktiloyu belediyeye bağışladığını, kendilerinin de bu daktilolarla Daktilo Müzesi'ni açtıklarını söyledi. Müzeye daha sonra çok sayıda gazetecinin de daktilo bağışladığını belirten Doğu, "Talipoğlu, yaşadığı müddet içerisinde mesleğinde dik duran, örnek alınması gereken gazetecilerden birisiydi. O, kalemi ile direndi. Onurlu yaşantı sürdü. Ne yazık ki ülkemizde onurlu gazetecilerimizin sayısı giderek azalıyor. Talipoğlu'nu tüm gazetecilerin örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Talipoğlu Eskişehir'de çocukluğunu geçirdi. Dünyada ilk olan, daktilo müzesini ilimize kazandırdı. Elindeki 80 daktiloyu belediyemize bağışladı. Zamansız ayrılışı bize de, sevenlerine de tarifsiz bir acı yaşattı" dedi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca da "Anadolu basının bağrından çıkan Talipoğlu, aynı zamanda bir Eskişehir aşığıydı. Kendisi ile ölümünden 3 gün önce telefon ile görüşmüştüm. Görüşmemizde Eskişehir'i çok özlediğini söylemişti. Ancak tekrar gelmek nasip olmadı. Talipoğlu, çok nadir yetişen gazeteci arkadaşlarımızdan birisiydi. Kendisi çok zamansız ayrıldı aramızdan" diye konuştu. Yapılan konuşmalarının ardından TayfunTalipoğlu'nun şiirleri okundu. Törene katılanlar, Talipoğlu'nun fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktı, daha sonra müzeyi gezdi. 'Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde, daktiloların yanı sıra Bülent Eceeit'in ve Talipoğlu'nun daktilo başındaki balmumu heykelleri de bulunuyor.