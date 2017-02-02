(Görüntülü Haber) Tatvan - Ahlat karayolunda mahsur kalan 52 kişinin yardımına komandalar yetişti

VAN, () - VAN 'da bulunan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerler, Tatvan - Ahlat karayolunda tipi ve rüzgar nedeniyle mahsur kalan aralarında 4 aylık bebeğinde bulunduğu 52 kişiyi alarak askeri birliğe getirdi. 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Tatvan merkezi ve civarında dün akşam saatlerine doğru yaşanan yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle Tatvan – Ahlat istikametindeki yolda çok sayıda sivil araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan 52 vatandaş, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevli askerler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve ve askeri birliğe getirilerek temel ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca yolda mahsur kaldığı öğrenilen bir aile, beraberlerinde bulunan 4 aylık bebekleriyle, paletli kar üstü araç vasıtasıyla kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi.