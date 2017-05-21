(Görüntülü Haber) Tatilciler kan bağışını ihmal etmedi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne gelen tatilciler Kızılay çadırında 71 ünite kan bağışında bulundu. Marmaris Kızılay Birgül Gökmen Kan Bağış Merkezi tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına tatilciler destek verdi. İnsanların yoğun olduğu Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde açılan kan bağışı çadırında doktor ve sağlık görevlileri vatandaşlara yardımcı oldu. Sabah saatlerinde Kızılay çadırında sıraya giren tatilciler, kimlik bilgileri ile birlikte doldurdukları form sonrası sırayla kan bağışında bulundu. Sabah saatlerinde çadır açan mobil kan bağış aracı, tatilcilerden 71 ünite kan topladı. Bağış ardından tatilcilere su, soda ve çikolatalı bisküvi hediye edilerek kan testleri yapıldı. Mobil kan bağış aracının Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memurlardan 80 ünite kan aldığı, hafta içinde kamu kurum kuruluşlarının hizmet binaları önünde çadır açarak memurlardan kan bağışı alacağı öğrenildi. Kızılay Marmaris Birgül Gökmen Kan Bağış Merkezi yetkilileri, kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşların üç ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunmalarının hem sağlık açısından faydalı olduğunu hem de bir ünite kanın insan hayatını kurtardığına dikkat çekti.