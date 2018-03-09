(Görüntülü Haber) Taşeron işçilerden Cumhurbaşkanı’na kadro teşekkürü

MERSİN, ()MERSİN'de Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğünde taşeron firmada çalışan temizlik işçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadro için teşekkür etti. Sürekli işçi kadrosuna geçecek olan temizlik işçileri, partisinin olağan il kongresi için cumartesi günü Mersin'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için Toroslar Kuvayi Milliye Parkı'nda bir araya geldi. Grup, 'Kadromuzu veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz', 'Hayaldi gerçek oldu, taşeron yalan oldu', 'Reis dedi bu iş bitti', 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Dünya lideri Mersin'e hoş geldiniz' yazılı dövizler taşıdı. Erdoğan'a alkış tutan işçiler 'En büyük reis başka büyük yok' sloganı attılar. Büyük sevinç yaşayan işçiler birbirlerine sarılarak kadrolarını kutladı. İşçiler adına konuşan Mehmet Saygılı, Ülkemizde son yıllarda önemli bir sorun haline gelen taşeron konusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdiği müjdeli haberle bu önemli sorunu çözüme kavuşturdu. Taşeron çalışanlar artık devlet işçisi haline gelecek. Bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriliyoruz. Bundan önce sürekli bir endişe içinde kaldığımız için sıkıntı yaşıyorduk. Ama bundan sonra iş güvencemiz olacak. Bütün işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak. Yıllardır beklediğimiz kadroya geçeceğimiz için mutluyuz. Kamuoyundaki algıyı da değiştireceğiz. Ve şuna söz veriyoruz dünden daha çok çalışıp, ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız dedi.