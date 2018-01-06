(Görüntülü Haber) Taşeron firma sahibi: İşçiler kadroya alınacak biz kepenk kapatacağız

KONYA'da taşeron firma sahibi İsmail Yıldız, işçilerin kadroya alınması yönünde düzenlenen Kanun Hükmünde Kararname ile kepenk kapatacaklarını belirterek, firmaların batma noktasına geleceğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana taşeron firma olarak özel ve kamu kuruluşlarında hizmet verdiklerini belirten İsmail Yıldız, yaklaşık 200'i kamu kurumunda olmak üzere 400 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yeni uygulamanın işçilerin için sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Yıldız, taşeron firmaların ise unutulamaması ve onlar içinde bir düzenleme veya yeni bir sistem geliştirilmesini belirtti. İşçilerin kadroya alınmasıyla taşeron firmaların devre dışı kalacağını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Bu KHK ile bizim önümüzdeki günlerde neyi beklediğini bilmiyoruz ama şu anda görünen personele sağlanan bu hükmün bizi tamamen devre dışı bırakacağıdır. Güvenlik, temizlik, şoförlük gibi taşeron işçimiz var. Bu işçilerin tamamının kadroya geçmesi konusunda bir yorum yapamayız ama bizimle ilgili karar hepimizin kepenk indirmesi yönünde olacaktır. Çoğu firma batacak, çoğu insan kredi borçları nedeniyle davalık olacak, kimi insan cezaevine girecek, kimisi intihar edecek. Bu tepkileri nasıl karşılaşacaklar bilmiyorum.'' Yıldız, Türkiye genelinde yaklaşık 17 bin taşeron firması olduğunu, çoğunun kamu kurumlarıyla çalıştığını ve son gelişmeyle birlikte tüm firmaların özel sektörle çalışmasının da söz konusu olamayacağını söyledi. Bu durumda firmaların iflas edebileceğini ifade eden Yıldız, firmaların batması halinde özel sektörde çalışan taşeron işçilerinde zor duruma düşebileceğini belirtti. Yıldız, şöyle konuştu: "Bizim yanımızda, bizimle birlikte çalışarak evlerine ekmek götürüyorlar. Hükümet tarafından nasıl bir değerlendirme yapılacak bilmiyoruz. Herkes ucu açık yorumlar yapıyor. Bu süreç ilerleyen dönemde onları çok zor duruma sokacak. Şimdi belki alkışlayan çok olur ama, yapılmak istenen bu uygulamaların teoride güzel göründüğüne bakmayın. Pratikte personel açısında çok büyük yanılgılar olacak. Personeller bunun çilesini çekecektir."