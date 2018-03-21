(Görüntülü Haber) Taşdere köyünde nevruz kutlaması

KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşdere köyünde düzenlenen nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Abdil Koç'un 1,5 yaşındaki oğlu Tahir, oyun sandığı yumurta tokuşturmasını bir türlü bırakmak istemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.



Taşdere Köyü 70'inci Yıl İlkokulu’nda yapılan etkinliğe Kaymakam Abdil Koç, İlçe Belediye Başkan Vekili Binali Başkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, İlçe Emniyet Amiri Cemre Karagül ve köylüler katıldı. Öğrenciler, Kafkas halk oyunları gösterisiyle kutlamalara renk kattı.



Kutlamalar kapsamında yumurta tokuşturmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Protokol ve vatandaşlar en sağlam yumurtayı bulmak için birbirleriyle yarıştı.



Kaymakam Abdil Koç ile oğlu Tahir’in yumurta tokuşturması ise ilgiyle izlendi. Küçük Tahir, oyun sandığı yumurta tokuşturmasını bir türlü bırakmak istemeyince gülüşmelere neden oldu. Minik Tahir yumurtaları sert bir şekilde kırınca ortada sağlam yumurta kalmadı. Zaman zaman elindeki yumurta da kırılınca şaşıran Tahir sık sık kaymakam babasına seslenerek yumurta istedi.



Kutlamalar, nevruz ateşinin kaymakam Abdil Koç tarafından yakılması, davul-zurna eşliğinde halay çekilmesi ve temsili demir dövme töreniyle sona erdi. Taşdere köyü muhtarı Yalçın Akbulak, tüm misafirlere ve köylülerine etkinliğe gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.



