türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu:2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır
2017'de FETÖ'den 48 bin 305...
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED...
Trump Davos'a gidecek
Trump Davos'a gidecek
Okul önünde öğrenciler ebiber gazı 4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik oldu
4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik...

(Görüntülü Haber) Tarsus'ta 38 bin dekar alan sular altında, çiftçi yardım bekliyor

MERSİN'in Tarsus ilçesi'nde geçen hafta etkili olan sağanakta, ilk belirlemelere göre yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı, tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon liralık hasar oluştu. Üreticiler, yardım beklediklerini...

MERSİN'in Tarsus ilçesi'nde geçen hafta etkili olan sağanakta, ilk belirlemelere göre yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı, tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon liralık hasar oluştu. Üreticiler, yardım beklediklerini söyledi. Tarsus'ta geçen hafta etkili olan sağanakta, yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Yağış özellikle örtü altı üretimi vurdu; marul, kabak, ıspanak, lahana, karnabahar, pırasa, bakla, biber ve patlıcan seraları zarar gördü. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, DSİ ekipleri de sera ve tarlalardaki yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını 24 saat esası ile yürütüyor. Yetkililer ilk belirlemelere göre, 870 çiftçiye ait tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon lira hasarın olduğunu açıkladı. Üreticiler ise yaşadıkları afet karşısında yaralarının sarılmasını bekliyor. Bazı çiftçiler hasar gören tarla ve seralarda söküm yaparken, bazıları da iyi durumda olan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. Özelbahşiş Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Hüseyin Özer (28), benzer afetin geçen yıl da yaşandığını belirterek, bu yıl da sağanağın bölgedeki tüm çiftçileri vurduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314