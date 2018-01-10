(Görüntülü Haber) Tarsus'ta 38 bin dekar alan sular altında, çiftçi yardım bekliyor

MERSİN'in Tarsus ilçesi'nde geçen hafta etkili olan sağanakta, ilk belirlemelere göre yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı, tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon liralık hasar oluştu. Üreticiler, yardım beklediklerini söyledi. Tarsus'ta geçen hafta etkili olan sağanakta, yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Yağış özellikle örtü altı üretimi vurdu; marul, kabak, ıspanak, lahana, karnabahar, pırasa, bakla, biber ve patlıcan seraları zarar gördü. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, DSİ ekipleri de sera ve tarlalardaki yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını 24 saat esası ile yürütüyor. Yetkililer ilk belirlemelere göre, 870 çiftçiye ait tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon lira hasarın olduğunu açıkladı. Üreticiler ise yaşadıkları afet karşısında yaralarının sarılmasını bekliyor. Bazı çiftçiler hasar gören tarla ve seralarda söküm yaparken, bazıları da iyi durumda olan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. Özelbahşiş Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Hüseyin Özer (28), benzer afetin geçen yıl da yaşandığını belirterek, bu yıl da sağanağın bölgedeki tüm çiftçileri vurduğunu söyledi.