(Görüntülü Haber) Tarım arazilerine sanayi bölgesi kurulmak istenmesine tepki gösterdiler

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesi Kantar Mahallesi'nde yaşayanlar, tarım arazilerine Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmak istenmesine tepki gösterdi. Kantar Mahallesi sakinleri, tarım ve hayvancılık yaptıkları 3 bin 700 dönümlük arazide Söğütlü 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmak istendiğini belirterek, tepki gösterdi. Tarım arazilerinde toplanan köylüler, 'Topraklarımıza dokunmayın ekmeğimizi elimizden almayın' ve 'Biz sanayiye değil, yer seçimine karşıyız' yazılı pankartlar açtı. Köylüler, ailelerinin geçimlerini topraktan sağladıklarını, organize sanayi bölgesinin tarım arazilerine değil, kıraç arazilere yapılmasını istedi. Yapılan basın açıklamasında, şöyle denildi: "Geçimimizi tarım, hayvancılık, fındık ve ceviz üretiminden sağlayan aynı zamanda mutfak ihtiyaçlarımızın birçoğunu tarlalarımızda yetiştirdiğimiz doğal sebzelerle karşılayan insanlarız. Kantar Mahallesinde 3 bin 700 dönümlük tarım arazisine Söğutlü 2. Organize Sanayi Bölgesi yapılması planlanmaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay beklendiği söylenmektedir. Tarım arazilerimizin tamamı büyük parçalar halinde olup toplulaştırmaya gerek yoktur. Topraklarımızdan elde edilen ürün kalitesi ve rekoltesi emsallerine göre oldukça iyidir. Tarıma elverişli arazisi olmayan bölgeler dururken yılda iki mahsul alınan verimli arazilerimizi çorak arazi olarak nitelendirip sanayi yapımı için zemin hazırlanmasının, günümüzde çiftçilik yapacak insan bulamazken var olan çiftçilerin topraklarına kamulaştırma yoluyla el konulmasının ne kadar doğru ve tartışılır olduğunu belirtmek isteriz. Biz sanayiye karşı değiliz, yer seçiminin yanlış olduğunu söylüyoruz. İyi bir şey yapılmak isteniyorsa bu, bir yerleri yıkarak, talan ederek, heba ederek olmamalıdır. Arazi sahipleri ve köy sakinleri olarak geçimimizin tamamını tarım, hayvancılık, süt üretimi, fındık ve ceviz üretiminden sağladığımızdan tarım arazilerimiz üzerine sanayi kurulmasına, sanayi veya imara açılmasına kesinlikle karşıyız. Ülkemizin tarım üretimi için gerekli hassasiyetin gösterilerek, tarım arazilerimiz üzerine yapılmaya çalışılan sanayi ve imar projesinin iptal edilmesini istiyoruz."