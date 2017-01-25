(Görüntülü Haber) Tarihi türbe 2 kilometre taşınacak

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () BATMAN'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nde yapılan Ilısu Barajı'nın göl suları altında kalacak olan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için çalışmalarda sona gelindi. Hollandalı ve Türk firmalarının yaptığı çalışmayla Zeynel Bey Türbesi altında yerleştirilecek platformla 2 kilometreye uzaklığa taşınacak. Türbeyi Hollandalı firma ile birlikte taşıyacak olan Er-Bu firması yetkilisi mühendis Mesut Yılmaz, taşıma sırasında türbenin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Zeynel Bey Türbesi'ni, lastik tekerlekli SPM-T değimiz araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak" dedi. Ilısu Barajı göleti altında kalacak olan Batman'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nin önemli eserlerden 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için türbenin altına platform yerleştirildi. Hollandalı Bresser ile Er-Bu firması 65 çalışanla türbenin taşıması için adeta gün sayıyorlar. Mart ayının sonunda taşınması planan türbe, 2 kilometre uzalıktaki Yeni Hasankeyf'e taşınacağını anlatan Er-Bu firması Restorasyon Yüksek Mühendisi Mesut Yılmaz, taşıma esnasında türbeninin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını kaybetti. Yılmaz, "Zeynel Bey türbesinin taşıma projesi bir buçuk yıl önce başladı. Projenin başlamasıyla türbenin Yeni Hasankeyf'e taşınması yapılabilir kararı verildi. Bu taşımada yapacağımız çalışmada yapının lastik tekerlekli SPM-T değimiz araçla 90 santim kaldırılarak, bu platformu iki kilometre öteye taşınarak yerine bırakılacak.Türbe bu şekilde taşındığında yapıta hiçbir zarar vermeden, yapının orijinalliğine, dokusuna özgün yönele hiçbir zarar gelmeden yapının yerine konulmasını hedefliyoruz. Buradaki çalışmanın ana amacı da türbenin özgün olarak taşınmasına amaçlıyoruz. Türbenin yapılan hesaplara ve kullandığımız taşıma tekniğinde taşıma esnasında hiçbir şekilde yanal ya da düşey yükler altında kalmayacağı için yapıda direk bir koruma müdahalesi yapmıyoruz. Çünkü türbeyi bir platforma aldığımız için ve taşıyacağımız SPM-T araçla yapının yolda giderken tüm hesaplamalarındaki yol değerlerine girdiğimiz için yapının hiçbir şekilde sallanmadan yapının mevcut yerindeki gibi ekstra bir yük gelmeyecek. Türbe taşıma esnasında hiçbir yıkılma ya da risk öngörülmediği için yapıda direkt bir müdahale düşünülmedi. Taşımada kullandığımız SPET araçları yolda verileri girdiğimiz için hiçbir milim dahi oynama olmayacak. Zaten aynı araçla türbeyi taşımadan önce aynı araçla test amacıyla türbenin ağırlığında bir taşıma yapacağız. Yoldaki tüm değerleri göreceğiz. Zeynel Bey türbesinin taşımanın bir örneğini önden yapacağız"dedi. "YAPININ TAŞIMASI 8 SAAT SÜRECEK" Bresser firması yetkilisi Yüksek Mühendis Harman Bresser ise, türbenin taşınması 8 saat süreceğini ifade ederek, Türkiye'de ilk kez böylesi bir çalışmanın yapılacağını aktardı. Yapı taşıma çalışmalarını bazı ülkelerde yapıklarını dile getiren Bresser, "1990'da bu işlere başladık. Bugüne kadar 20 metre yüksekliğindeki bir binayı taşıdık. Bir tane ise 12 kilometre mesafeye kadar bina taşıdık. Bizim için Türkiye'da bunu ilk defa yapmak gururdur. Biz aslında türbenin altına bir masa gibi yapıyoruz, formunu tutan bir masa, eğilmeyen bir masadır, dinamiktir. Üstünde kalan bina imkansız hareket yapmayan bir olaydır. Aslında bir çaydanlık veya çay bardağı atlığı gibi benzerdir. Şuanda Türkiye'de bizim ilk çalışmamızdır. Daha önce Azerbaycan ve Gürcistan'da taşıma çalışmalarımız oldu. Teknik bakımdan türbenin taşınması için hiç bir zorluk yok fakat, bizim için Hollanda firması olarak ilk olarak Türkiye'de bu işleri yapmamız için bizim için bir gururdur. Daha önce Hasankeyf'e geldik türbenin hikâyesini inceledik, tarihini biliyoruz, türbenin öneminin farkındayız"diye konuştu.