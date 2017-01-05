(Görüntülü Haber) Tarihi tabyada şaşırtan değişim

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için 1892'de 2'inci Abdülhamit tarafından yaptırılan tarihi Anadolu Hamidiye Tabyası, restorasyon çalışmalarında büyük değişime uğradı. Tarihi tabya, içine yapılanlar nedeniyle modern bir sosyal yaşam alanına dönüşürken, betonlaşma nedeniyle ise yeşil alan miktarı azaldı. Ancak çalışanlar, restorasyon tamamlandığında tabyaların zemininin bir bölümü ile bonetlerin (cephanelik) üzerinin çimlendirileceğini ve alana çeşitli fidanlar dikilerek tekrar yeşil örtüsüne kavuşturulacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 20 milyon lira ödenek ayırarak 2014'ün Şubat ayında başladığı 'Anadolu Hamidiye Tabyası ve Gelibolu Minia Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi' projesinin, Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarının yapıldığı 18 Mart'a kadar tamamlanması hedefleniyor. İşin başlangıcında müteahhidin tescilli bonetler üzerindeki çalışmayı iş makinesi ile yapması kamuoyunda tartışma konusu oldu. Yaklaşık 3 yıldır süren çalışmalar sonunda ortaya nasıl bir görüntü çıkacağı merakla beklenirken; tabyadaki değişimi, aynı açıdan çekilmiş 2 farklı fotoğraf karesi net olarak ortaya koydu. 2 FOTOĞRAF ARASINDA BÜYÜK FARK Havadan çekilmiş ilk fotoğrafta, Anadolu Hamidiye Tabyasının tarihi yapısı ve yemyeşil görüntüsü dikkat çekiyor. Yakın bir zamanda yine havadan çekilmiş 2'inci fotoğrafta ise tabyanın yeşil görüntüsünden eser kalmadığı, zeminin büyük bölümünün betonlaştığı görüldüğü gibi, birçok yapının da inşa edildiği gözlendi. Ancak çalışanlar, restorasyon tamamlandığında tabyaların zemininin bir bölümü ile bonetlerin üzerinin çimlendirileceğini ve alana çeşitli fidanlar dikilerek tabyanın tekrar yeşil örtüsüne kavuşacağını belirtti. SOSYAL YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ Proje kapsamında şu ana kadar Anadolu Hamidiye Tabyası içine yapılanlar, tarihi tabyanın modern bir sosyal yaşam alanına dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında tabyanın dış duvarı yıkılarak yeni bir duvar örüldü. İçine yağmur suyu girdiği için bonetler onarımdan geçirilerek, sergi ve müze salonu haline dönüştürüldü. Yaya ve bisiklet yolları yapıldı. Çocuk oyun parkları ile spor aletleri konuldu. Tam ortasına süs havuzu yapılan tarihi tabyanın bir bölümü, zemin taşla kaplanarak tören alanı haline getirildi. Mini amfitiyatro ve kulis binası yapıldı. Tuvaletlerin yanı sıra bir de deniz manzaralı kafeterya inşa edildi. Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ni kadar uzanan su yolunun minyatürü de yine Tabya içinde yer aldı. Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan bir tarihi top da bonetler arasındaki top atış alanına yerleştirildi. Çanakkale Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için 1892'de Sultan 2'inci Abdülhamit tarafından yaptırılan Hamidiye Tabyasında 10 tescilli bonet bulunuyor.