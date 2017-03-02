(Görüntülü Haber) Tarihi kışla arazisinin imara açılmasına tepki

Mustafa ERCAN/MERSİN,() MERSİN'de Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye Alayları için pek çok şehirde oluşturulan kışlalardan biri olarak 1904 yılında inşa edilen, Cumhuriyet döneminde 23'üncü Piyade Alayı'na, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Heybeliada'daki Deniz Okulları'na geçici olarak ev sahipliği yapan Mersin Kışlası arazisinin imara açılmasına tepkiler sürüyor. Bazı meslek odaları konuyu yargıya taşırken, Kent Konseyi de önümüzdeki süreçte dava açmaya hazırlanıyor. Kent Konseyi, Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'Mersin Kışlası' konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya sivil toplum örgütü, meslek odaları temsilcileri katıldı. Araştırmacı Nihat Taner, Mersin Kışlası ile ilgili olarak bir sunum yaptı. Daha sonra söz alan Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, 1990'lı yıllarda OYAK Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetine geçen kışla alanının, 1995 yılında, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, 'Tarihi ve Doğal Sit Alanı' olarak tescillendiğini söyledi. Lokmanoğlu, arazi üzerinde çeşitli zamanlarda yapılaşma için yapılan teşebbüslerin sonuçsuz kaldığına dikkat çekerek, "En son Ankara'da faaliyet gösteren bir mimarlık danışmanlık firması geçtiğimiz yıl arazi üzerinde otel yapılması için çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 30 yıldır boş duran bu değerli arazinin imara açılması için OYAK tarafından son yıllarda ciddi çalışmalar yapıyor" dedi. Alanın Mersin halkının ortak değeri olması gerektiğini ifade eden Lokmanoğlu, "1995 yılında Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 'Tarihi ve Doğal Sit Alanı' olarak tescili yapılmış ve yaklaşık 100 ağacın bulunduğu Müftü Deresi'nin doğu tarafındaki OYAK'a ait Askeri Kışla alanı kesinlikle yapılaşmaya açılmamalıdır. Mersin'de bugüne kadar korunabilmiş, kentin akciğeri, Mersin'in gözbebeği konumunda olan bu alan Mersin halkının ortak değeri olarak kente kazandırılmalıdır" diye konuştu. Alanın çevresi ile birlikte bütüncül olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Lokmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütüncül olarak Askeri Kışla alanı, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, açık futbol sahası, kapalı salon, Vakıf Teras'ın bulunduğu alan, Orduevi ve Vakıf Tesisleri Alanı, Atatürk Parkı Alanı, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki parkla bütünleştirerek, kentin geleceğine ve yaşanabilirliğine önemli katkılar sağlayacak bir kentsel alan olarak düzenlenmelidir. Bu düzenleme kente nefes aldıracak ve büyük kazanım olacaktır. Çevre konusunda tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın gelecek nesillere bırakılması için Kent Konseyi olarak verilecek mücadeleyi her şartta destekliyor ve yanında yer alıyoruz. Bunun sonucu olarak merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları, halkın, kentimizin menfaatini ve geleceğini göz önünde bulundurarak birlikte kışla alanına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kışla Mersin'in, Mersin hepimizin." Toplantıya Mimarlar Odası Mersin Şubesi adına katılana Abdullah Yılmaz da, kışla alanının OYAK tarafından çeşitli dönemlerde satışa çıkarıldığını ancak alanın sit alanı olması nedeniyle alıcıların vazgeçtiğini hatırlattı. Yılmaz, son olarak Yüksek Kurul kararı ile sit alanı şerhinin kaldırıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaptık oldu mantığıyla kışla bölgesinin imara açılmasına karşıyız. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun kararına karşı dava açtık. Biz istiyoruz ki dolgu alanı üzerindeki park, Tevfik Sırrı Gür Stadı alanı, Vakıf Teras'a ait alan, Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Evi etrafındaki alan bütünsel olarak değerlendirilsin. Bir kentsel tasarım yarışmasıyla Mersin halkına kazandırılsın." Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Zehra Korkmaz da, sit alanı şerhinin kaldırılmasına karşı açılan davanın takipçisi olacaklarını söyledi.