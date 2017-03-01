(Görüntülü Haber) Tarihi kilise kütüphane olacak

KAYSERİ’de yıllardan bu yana sergi salonu, ardından sırasıyla zabıta karakolu, spor merkezi olarak kullanılan tarihi Meryem Ana Kilisesi, 6 milyon liralık restorasyonla Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek bir alanda ihtisas kütüphanesine dönütürülecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Merkez Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kiçikapı semtinde bulunan ve 'Tarih Yolu Projesi' ayağındaki yapım tarihi bilinmeyen Ermeni kilisesinde restorasyonunun sürdüğünü, önümüzdeki günlerde tamamlandığında teşhir-tanzim çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Başkan Çelik, şöyle dedi: "Meryem Ana Kilisesi binasının en uygun kütüphane olabileceği kararına vardık. Burası, Türkiye genelinde ses getirecek bir kütüphane olacak. Daha çok ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecek olan kütüphanemizde yaklaşık 50 bin kitap bulunacak ve Kent Kütüphanesi olarak hizmet verecek. 24 saat açık olacak kütüphanede bireysel ve gerek grup çalışmaları yapılabilecek. Kütüphanede, dijital servislerden elektronik kitap ve dokümanlara da ulaşılabilecek. Kütüphanenin yan tarafına bir de Kitap Cafe yapılacak." Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığından teslim alınması ardından restorasyonu yapılan tarihi Surp Astvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, 2017 sonbaharında hizmete açılacak. SURP ASTVADZADZİN (MERYEM ANA) KİLİSESİ Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Kiçikapı Meydanı’nda bulunan Surp Astvadzadzin Kilisesi’nin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmiyor. Kilise bazilika planında üç nefli olup, orta nef yan neflerden 4 sütunla ayrılmış. Ayrıca nefleri oluşturan sütunlarla duvarlara bitişik yarım sütunlar arasında bağlantıyı sağlayan kemerlerle iç mekan 5 dikdörtgen veya kare bölümleri bulunuyor. Orta ve yan neflerin kilise ortasına rastlayan bölümleri daha geniş tutulmuş. Orta nefteki merkezi bölüm on iki pencereli kasnak üzerine oturan bir kubbe ile örtülmüş. Diğer neflerin üzerleri de tonozla örtülüdür. Kilisenin kuzey ve güney duvarlarında yuvarlak kemerli nişler içerisine alınmış, dikdörtgen söveli altışar pencere bulunmaktadır. Kilise batısındaki narteks dikdörtgen planlı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanıyor. Narteksten iç mekana 4 sütunlu ve 3 tonozlu bir bölüm ile giriliyor. Bu kilise Ermeni cemaatinin olmamasından ötürü yıllar önce terk edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları başlatmasına kadar en son spor salonu olarak kullanıldı.