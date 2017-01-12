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(Görüntülü Haber) Tarihi handa tandır ile ısınılıyor

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te 10 yıl önce yılında restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Tütünhan'a gelen ziyaretçiler, avluda kurulan yer masalarının altına konulan tandırlarla ısınıyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda...

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te 10 yıl önce yılında restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Tütünhan'a gelen ziyaretçiler, avluda kurulan yer masalarının altına konulan tandırlarla ısınıyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda yer alan, yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan tarihi Tütünhan, 2007 yılında restore edilerek turizme kazandırıldı. Kafeye dönüştürülen hanı ziyarete gelenler, avludaki yer masaların altına yerleştirilen tandırlarla ısınıyor. Mangallara köz ateşi konularak üzeri yorganla örtülen tandırlara ayaklarını uzatarak ısınan ziyaretçiler, tarihi yolculuğa çıkıyor.Bu geleneğini bilmeyenlerin ilk başlarda şaşırdığını ve tandırda ısınabileceğinden tereddüt ettiğini söyleyen han çalışanlarından Kamil Şingin, ziyaretçilerin daha sonra tandırın içine girince çıkmak istemediğini belirtti. Kamil Şingin, kent kültürünün tandırla ısınma yöntemiyle yaşatıldığını ifade ederek, "Eskiden Gaziantep'te insanlar yemek yapıldıktan sonra artan ateşi mangala alırlar. Bu ateşi hazvel dediğimiz kömür tozu ile karıştırıp kül ile beraber mangala koyar ve bu şekilde ısınırlardı. Günümüzde böyle bir ısınma yöntemi kalmadı. Handa geniş ve açık bir mekan olduğu için ısınma yöntemi olarak bu yola başvurduk. Bu yöntem sayesinde hem kültürümüzü yaşatıyoruz, hem de ısınıyoruz. Eskiden tüm evlerde ısınmak için bu yöntem kullanırdı. Biz de bu handa bu yöntemi kullanarak ziyaretçilere kültürümüzü tanıtıyor, nostalji yaşatıyoruz" diye konuştu.

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