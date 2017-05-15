Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da tarihi Hocabali Hamamı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilecek. Burdur Merkez Sinan Mahallesi'nde bulunan ve 1582 yılında Hocabali Muslihiddin tarafından yaptırılan hamam 1950 yılına kadar hamam olarak kullanıldıktan sonra bir süre depo ve marangoz hane olarak da kullanıldı. Kaderine terkedilen, bazı bölümleri yıkılan ve yoldan geçenler için de tehlike arz eden tarihi hamam Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilecek. Hamam için restorasyon proje ihalesine çıkıldığı, projenin yenilenmesinin ardından yaklaşık maliyetinin çıkarılarak restorasyon ihalesine çıkılacağı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Tarihi hamam restore edilecek
Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da tarihi Hocabali Hamamı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilecek. Burdur Merkez Sinan Mahallesi'nde bulunan ve 1582 yılında Hocabali Muslihiddin tarafından yaptırılan hamam 1950 yılına kadar...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:07
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