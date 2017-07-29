(Görüntülü Haber) Tarihi eserler lazer teknolojisiyle üç boyutlu taranacak

BURDUR'un Ağlasun İlçesi'ndeki Sagalassos Antik Kenti'nden çıkarılan eserler, lazer teknolojisiyle 3 boyutlu taranarak bilgisayar ortamına aktarılacak. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Serkan Öktem ve öğretim görevlisi Sualp Deniz tarafından Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazılarda çıkarılan eserler Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alan üç boyutlu Lazer Teknolojisi Projesi ile taranacak ve bilgisayar ortamına aktarılacak. MYO Müdürü Serkan Öktem, şu bilgileri verdi: "Arazide çalışarak kazı yapılan alanları 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarabiliyoruz. Bu çalışma mevcut yapıların rölövesinin çıkarılmasında çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok hızlı, çok pratik ve hata payı çok az olan bir dijital yöntemle teknolojik imkanları kullanarak mevcut yapının halihazır planını, rölövelerini elde edebiliyoruz. Sagalassos kazılarına teknolojik imkanlarımızla destek vermekten çok mutluyuz ve gururluyuz. Kafataslarının yeniden yüzlendirmesinde ilk aşama olan kafatasının dijital ortama aktarılmasını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ileriki yıllarda Sagalassos'taki eserlerin dijital ortamda arşivlenmesini sağlayacağız. Kazı ekibine teknolojik destek sağlayarak disiplinler arası işbirliğinin en somut örneklerini gerçekleştirmiş oluyoruz." MAKÜ Antropoloji Bölüm Başkanı Yard.Doç.Dr. Arzu Demirel, dijital uygulamanın önemine dikkati çekerken, bunun pek çok çalışmaya öncü olacağına işaret etti. MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz da şunları söyledi: "Üniversite olarak kazı yönetiminin bizi yönlendireceği her alanda sorumluluk almaya hazırız. Bu çalışmayla BAKA'nın bölgesel kalkınma odaklı olarak sağladığı finansal desteğin tam olarak karşılığını bulduğunu, sağlanan kaynakların en verimli şekilde kullanıldığını belirtelim. Geçen sene tamamlanan 'Burdur ili arkeolojik eserlerin üç boyutlu lazer teknoloji ile taranması' isimli BAKA projesi sona ermesine rağmen proje ekibi tarafından bu çalışmalar özverili biçimde sürdürülüyor." Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Jeroen Poblome, MAKÜ ile dijital model hazırlama konusunda işbirliği yapacaklarını anlattı.