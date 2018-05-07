(Görüntülü Haber) Tarihi Elektrik Fabrikası'nın satış kararına tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de, tarihi Elektrik Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı çıkan İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Modern Sanat Müzesi ve Çocuk Merkezi Kurdurma Örgütü ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odaları temsilcileri, satış işleminden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Örgütün sözcüsü Emel Çoban, taleplerinin net olduğunu, kamu malının kamuya verilmesi gerektiğini söyledi. İzmir'in Alsancak semtinde bulunan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın satışı için 2'nci kez yapılan ihaleye de katılım olmadı. İhalenin iptal edilmesinin ardından bugün öğle saatlerinde fabrika önünde bir araya gelen İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Modern Sanat Müzesi ve Çocuk Merkezi Kurdurma Örgütü ile TMMOB'a bağlı meslek odaları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik gurup, satış işleminden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de basın açıklamasına katıldı. Örgütün sözcüsü Emel Çoban, ihalenin iptal edilmesine ilişkin "Seçim geri adımı" dedi. Fabrikanın satılmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Çoban, "Fabrikanın ortadan kaldırılmasına karşı verdiğimiz bu mücadelede, sanmayın ki yalnızız. Kurtuluş Savaşı'nın ilk mermisinin atıldığı bu toprakların insan ile fabrikanın bahçesinde ve güzel İzmir'in hem tam 35'inde hem de 35,5'unda tek yürek olarak hareket edeceğimizden emin olun. Duyarlı İzmirlinin sanatçı evlatları, bu yolda yanımızda yer almakta. Aktörler, aktrisler, şarkıcılar, ressamlar, heykeltıraşlar ve yazarlar geleceğin İzmir'i için bu uğurda yanımızda yer almakta" diye konuştu. 'KAMUNUN MALI KAMUDA KALSIN' Elektrik Fabrikası'nın yeniden özelleştirilmesine ve ortadan kaldırılmasına karşı mücadeleyi kamuya mal edebilmek, halkın bu mücadelenin paydaşı olmasını sağlayabilmak için kamusal aktörleri kendileri ile birlikte mücadeleye etmeye çağıran Emel Çoban, yerel yönetimler ve yöneticilerin de aynı mücadelede kendilerine destek vermesini istedi. Çoban, "Talebimiz çok açık ve net. Kamunun malı, kamuya verilmeli. Bugün burada tüm bunları yüksek sesle söyleyebilen bir topluluk olarak bulunuyorsak, bu Ulu Önder'in açtığı yolda, kurduğu tüm değerlerin katkısıyla mümkün. Kıymetli cumhuriyet mirasını elbirliği ile olduğu seviyeye taşıyacağımıza inancım büyüktür" dedi. Avukat olan ve aynı zamanda gazeteci kimliğiyle tanınan Feyzi Hepşenkal da satış işleminden vazgeçilmesini istedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.