(Görüntülü Haber) Tarihi Çifte Mineali Medrese'de yemek yarışması

TURİZM Haftası nedeniyle Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Çorba, ana yemek ve tatlı kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen ödüllü yemek yarışmasına 35 kişi katıldı. Çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışmaya, halk ilgi gösterdi. Altı kişiden oluşan jüri, kentin leziz yemekleri arasında karar vermekte Zorlandı. Açıklanan birincilere ödülleri Vali Seyfettin Azizoğlu tarafından verildi. Çorba dalında birinci olan Aleyna Yurtsever'e ödülünü veren Vali Azizoğlu, "Erzurum zengin bir mutfak kültürüne sahip. Kadınları da çok maharetli. Hepsinin ellerine sağlık. Buna göre buraya katılanların hepsi birinci" diye konuştu. Çifte Minareli Medrese'de turizm haftası etkinliğinde yemek yarışması ve yöresel yemek ikramları yapıldığını belirten İl Kültür Müdürü Cemal Almaz ise şunları söyledi: "Yarışmaya tüm halkımızı davet ettik. Halk oyunları, erkek ve kadın bar ekibi oyunları ile başlayan yarışmamızı Erzurum müzikleri eşliğinde devam etti. Üç kategoride yapılan yemek yarışmasında Erzurum'un yerel ürünlerini tanıtmak ve öne çıkarmak istedik. Bunu da bir yarışma olarak düzenledik. Erzurumlu ev hanımları, üniversite ve kadın dernekleri büyük ilgi gösterdi. Yarışmada dereceye girenlere ise çeşitli hediyeler verildi. Halkımıza da çağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı ikram ettik." Yarışmada kadın rakiplerini geride bırakarak yemek kategorisinde birinci olan Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Trabzonlu Muhammed Salih (24), "Aslında kadınlar kesinlikle bizden daha iyidir. Ama biz daha çok restoran tarzı çalıştığımız için bu konuda onlardan daha öne geçtiğimizi düşünüyorum" dedi. Etkinlikte, Çifte Minareli Medrese önünde ustalar tarafından kesilen 50 kiloluk çağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısından almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.