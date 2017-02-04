(Görüntülü Haber)Tarihi bölgede sel sularının yıktığı köprü yapılıyor

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Şehitler Abidesi'ne giden yolda bulunan Azmak Deresi Köprüsü, geçen kasım ayındaki şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel yüzünden yıkıldı. Ulaşıma kapanan yolda yeni köprünün inşası sürerken, çalışmalarının 18 Mart 2017'de gerçekleşecek zafer kutlamaları öncesinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geçen 28 Kasım'daki şiddetli yağmurla oluşan sel suları, Kabatepe Mevkii'nden Şehitler Abidesi'ne giden yoldaki menfezde tahribata neden oldu. Azmak Deresi Köprüsü, yıkıldı. Yerli ve yabancı turistlerin özellikle Şehitler Abidesi, Seddülbahir ve Alçıtepe köylerinin bulunduğu bölgeye gitmek için kullandıkları yol, onarım çalışması nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ulaşıma kapatıldı. Şehitler Abidesi, Seddülbahir ve Alçıtepe köylerine ulaşım halen Kilitbahir Köyü üzerinden sağlanırken, sel sularının zarar verdiği yolda onarım çalışması başlatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Kaşdemir, "Malumunuz bu yıl kış şartları çok ağır ve çetin geçti. Tarihi Yarımada'da da geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve yağmur yağışları etkili oldu. Şu anda üzerinde bulunduğumuz köprü o dönemde çok yoğun yağmur nedeniyle taştı ve sel sonucu yıkıldı. Trafiğin güvenliği tehlikeye girmişti. Biz de Tarihi Yarımada içinde insan yoğunluğu hareketlilik başlamadan önce köprüyü daha güvenli hale getirmeyi düşündük. O yüzden hemen arkadaşlarımızla beraber çalışmalara başladık. Şu anda da köprünün yapımı devam ediyor. Kabatepe Mevkii ile Alçıtepe köyü arasındaki Azmak Deresi üzerindeki köprü inşallah 15 Şubat'ta tamamlanıp, hizmet vermeye başlamış olacak. Özellikle Mart ayından itibaren şehitliklerde müthiş bir yoğunluk oluyor. Yolu, bu yoğunluğu kaldıracak ve ilerde de herhangi bir yağış veya sel sonucunda tekrar yıkılmayacak hale getirmek istiyoruz. Tekrar herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacak şekilde köprümüz yapılmaktadır" dedi. Kabatepe Mevkii ile Şehitler Abidesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolun Azmak Deresi üzerine yeni köprü yapımı devam ederken, derenin de yeni bir yağış sonrası aynı tehlikeye doğurmaması için ıslah çalışması devam edecek. Köprü tamamlanıp yol trafiğe açıldıktan sonra devam edecek dere ıslah çalışması kapsamında iki menfez yapılacak.