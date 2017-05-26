(Görüntülü Haber) Tarih Kokan Namazgâh Ramazan’a hazır

BEYKOZ Belediyesi, Tarihi Namazgâhını açtı. Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet ve askerlerinin namaz kıldığı, sefer için dua ettiği tarihi Anadoluhisarı Toplarönü Namazgâhı’nı vatandaşların ibadetlerini huzur içerisinde gerçekleştirmesi için Ramazan öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile Cuma namazı saati ibadete açıldı.





İstanbul’u fethetmek için Anadolu’dan gelen Türklerin ilk yerleşim yerlerinden olan Anadoluhisarı’ndaki tarihi Toplarönü Namazgâhı, Ramazan arifesi ile beraber yaz sonuna kadar ibadete açık olacak. Camide Cuma namazları ve Ramazan boyunca Teravih namazları kılınacak.





ATALARIMIZDAN KALMA ‘HUZUR’





Manevi duyguların ve değerlerinin korunduğu Anadoluhisarı Toplarönü Namazgahı’na gelen 41 yaşında ki Mesut Yiğit, “Atalarımızın namazgah olarak kullandığı manevinin yüksek olduğu ortamda namaz kılmaktan çok huzurluyuz. Buraya uzak oturuyorum ama yolum düştüğünde burada namaz kılacağım” dedi.





Elektrik elektronik mühendisi Kadir Gönen, atalarımızın miras bıraktığı yerleri görmenin kendisi gibi herkesi mutlu ettiğini belirterek teravihe de gelmeyi düşündüğünü kaydetti.





Eşi ile beraber namazgâha gelen 46 yaşındaki Safiye Ergün ‘’Eşimle buraya gelmek çok güzel duygu. Geçmişlerimizin bu güne yansıtılması çok güzel’’ dedi.





Hüseyin Pehlivan ise, bu güzel günü yaşadığı için şükrettiğini dile getirdi.





Dualarla başlayan Anadoluhisarı Toplarönü’ndeki Cuma namaz sonrası vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.





TARİHİ NAMAZGÂH’IN ÖNEMİ





Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt, Anadoluhisarı Toplarönü Namazgâhını, İstanbul kuşatması kapsamında 1396’da askerlerin ibadet edebilmeleri için yaptırmıştı. Beyazıt, çetin kış koşulları sebebiyle şehri almayı başaramayınca fetih 29 Mayıs 1453 sabahında Fatih Sultan Mehmet’e nasip oldu.