(Görüntülü Haber) Tank yapmak için devletten destek istedi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım makineleri imalatı yapan iş insanı İsmail Elibol, fabrikasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için tank başta olmak üzere askeri araç ve mühimmat yapabilecek güçte olduğunu söyledi ve devletten bu konuda destek istedi. Sandıklı'da tarım makineleri üreten firma sahibi İsmail Elibol, fabrikada tank, tüfek ve mermi gibi birçok askeri araç ve gereci de üretebilecek güce sahip olduklarını söyledi. Firmalarına ait 16 çeşit makinenin Türk çiftçisine hizmet ettiğini aktaran İsmail Elibol, özellikle motorlu haşhaş biçerdöverini yaptıklarını kaydetti. Elibol, Türkiye'de birçok yeniliğe imza attık. Taş kırma makinesi başta olmak üzere birçok makineyi yaparak çiftçimizle buluşturan firmalardan birisiyiz. Şu anda en son imalatımız olan haşhaş biçerdöveri yapıyoruz. Bu biçerdöverimiz kendinden motorlu ve kullanımı kolaydır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi otomobilde babayiğitler olduğu gibi biz de tarım makinelerinin babayiğidiyiz. Bunun yanı sıra nohut, mercimek, anason ve kimyonu yapabilen bir biçerdöver imalatımız oldu. Yeni çıkardığımız otomatik balya makinelerimiz var. Tarım üzerine çiftçimizin işini kolaylaştıracak ne kadar makine varsa onu yapıyoruz. Piyasada firmamıza ait 16 çeşit makine bulunuyor. Türk çiftçisine hizmet etmekten gururluyuz dedi. 'DEVLET DESTEK VERSİN TANK YAPARIM' Devletin teknik destek vermesiyle tank başta olmak üzere askeri araç yapabileceğini de aktaran Elibol, şöyle konuştu Bizler yıllardır bu memlekete istihdam sağlıyoruz. Devletim bana teknik destek verirse 15 bin metrekare fabrikam ve 80'in üzerinde personelimle yılların bilgi birikimi ve özverisiyle beraber devletimin her zaman yanında olduk. Bundan sonra tank başta olmak üzere birçok askeri araç ve gereci üretebiliriz. Şov yapmıyorum. Devlet bize yetki versin ne yapılabileceğini herkese gösteririz.