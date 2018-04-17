(Görüntülü Haber) Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen sanığın yargılanmasına başlandı

MARMARİS'te yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin Labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşuları Kaan Ünveren'in (53) hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Cango' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu Kaan Ünveren, geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ünveren, 22 Kasım 2017'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık Kaan Ünveren'i serbest bıraktı Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, bulunan tavuk eti parçaları, Kaan Ünveren'in evinde, poşet içindeki toz madde ile telef olan köpeklerin organları, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü ile Jandarma Genel Merkezi Kriminoloji Laboratuvarı'nda incelendi. İnceleme sonucunda, evdeki poşet ile köpekleri zehirleyen maddenin, 'metomilin' adlı tarım ilacı olduğu tespit edildi. İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede Kaan Ünveren dışında kimsenin bulunmadığını söyledi. Ayrıca tanıklar, sanığın köpeklerden nefret ettiğini sosyal medyada ve çevrede sürekli bunu dile getirdiğini kaydetti. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ünveren hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Kaan Ünveren'in, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi. TANEM SİVAR AĞLADI Davanın ilk duruşması bugün saat 15.00'te, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana avukatları Zekican Balcı ile 6 tanık, duruşmaya katıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit, duruşmayı müdahil olarak izledi. Tutuksuz sanık Kaan Ünveren, duruşmaya gelmedi. Sanık Kaan Ünveren'in avukatı Haydar Elgin davaya katıldı. Duruşma öncesi Dirvana ailesini adliye önünde Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Tülay Yıldız, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz ve çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup karşıladı. Hayvanseverler ellerinde 'Şiddete dur de', 'Dün ona bugün bana yarın kime?' yazılı dövizlerle, adliye önünde bekledi. Sunucu Tanem Sivar, destek verenlere sarılarak gözyaşı döktü. Duruşmada ise Dirvana ailesinin avukatı Zekican Balcı, köpeklerin zehirlenmesinden hemen sonra sanık Kaan Ünveren'in tehdidinin yer aldığını belirttiği video görüntülerini mahkemeye sundu. Duruşma, 6 tanığın ifadelerini vermesiyle sürdü. DURUŞMA ÖNCESİ DİRVANA AİLESİNDEN AÇIKLAMA Öte yandan duruşma öncesi Dirvana ailesi açıklama yaptı. İşadamı Edham Dirvana, "Bugün adaletin bulunması için buradayız. Sistemimize, canı gönülden güveniyoruz. Bizler çok mağduriyet yaşadık. Gördük ki toplumda şiddet her ortamda insanlara zarar veriyor. Haklı mücadelemizi sessizlere ses olalım ve tüm şiddetlere karşı duruş sergileyelim diye önemsiyoruz. Bize büyük bir görev verildi. Bizlere destek veren herkes bu görevi yerine getirmemizi bekliyor. Bu uzun bir süreç. Uzun sürecin ilk celsesi başladı ve sonuna kadar mücadelemizi şiddete 'dur' demek için vereceğiz" dedi. Sunucu Tanem Sivar ise "Öncelikle Cango ve Pamuk olmak üzere sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlar için buradayız. Bu dava, toplumun birçok kanayan yarasının hepsinin bir davasıdır. Ben ve tüm dostlarım adalete güveniyoruz. Topluma bu kadar zararı olmuş bir kişi için adaletli karar verileceğine inanıyorum" dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit, "Biz İstanbul Hayvan Hakları Merkezi olarak 2006 yılından bu yana müdahil oluyoruz. Burada hayvanın ve şiddete ilk adımı olduğunu düşünüyoruz. Giden canlıların telafisi mümkün değil tabii ki sonuna kadar hukuki haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Bunun hesabını soracağız" dedi. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, " Bütün hayvanseverler olarak emsal kararlar çıkmasını diliyoruz. Bu cezalar artsın ve ilerleyen tarihlerde hapis cezaları çıksın" dedi.