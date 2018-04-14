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(Görüntülü Haber) Tamamlanmayan yolda oturma eylemi

BOLU’da, CHP Milletvekili Tanju Özcan ve Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl’ün de aralarında bulunduğu partililer, yıllardır tamamlanamayan Bolu-Mudurnu karayolunu kapatarak oturma eylemi yaptı. Bolu-Mudurnu karayolunun Topardıç mevkiinde...

BOLU’da, CHP Milletvekili Tanju Özcan ve Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl’ün de aralarında bulunduğu partililer, yıllardır tamamlanamayan Bolu-Mudurnu karayolunu kapatarak oturma eylemi yaptı.

Bolu-Mudurnu karayolunun Topardıç mevkiinde gerçekleştirilen eyleme CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, CHP İl Başkanı Kazım Karsu ve çok sayıda partili katıldı. Eyleme katılanlar, karayolunun ortasına oturarak, yolun iki şeridini de trafiğe kapattı. Jandarma ekipleri, eylemcilerin güvenliği için trafiği iki yönden de kesti. Yolda araç kuyrukları oluştu. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bolu-Mudurnu karayolunu trafiğe kapattık. Bunun bir hukuki ve cezai sorumluluğu olacaksa bunun tüm yükümlülüğünün bana ait olduğunu söylemek istiyorum. Biz bu eylemi yapmak zorundaydık. Burada trafiği kesmek zorunda kaldık. Bu yolu kapatmak zorunda kaldık. Sebebi de 15-16 yıldır Ak Parti hükümetleri döneminde sürekli olarak bu yolun yapılacağına dair sözler veriliyor. En az 15 kez söz verildi. Ak Parti milletvekilleri sadece son 1 yıl içerisinde buraya gelip 10 kez müjde verdiler. Ama bu yolda herhangi bir ilerleme yok. Tam tersi her geçen gün de bakımsızlıktan bu yol eziyet haline dönüyor. Bu yol 15 yıl önce daha iyi haldeydi. Mudurnuluların ne suçu var? Mudurnular Ak Parti’ye zaten gereğinden fazla oy veriyor. Mudurnulular iki il genel meclis üyesinin ikisini de Ak Parti'ye veriyor. Ak Parti Mudurnu'da açık ara birinci parti oluyor. Bu Mudurnulular daha ne yapacak Ak Parti'ye?"

Yolun tamamlanmaması halinde bir daha ki eylemlerini TEM yolunu kapatarak yapacaklarını söyleyen Tanju Özcan, "Biz burada bu eylemi yapıp bırakmayacağız. Eğer önümüzdeki süreçte bu yollarla ilgili iktidar partisi yetkilileri ses çıkartmazlarsa işte o zaman otobanı kapatacağız. O zaman bütün Türkiye değil, bütün dünya duyacak buradaki rezilliği" diye konuştu.

Tanju Özcan'ın açıklamalarının ardından, yaklaşık yarım saat kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

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