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(Görüntülü Haber) Tamamlanmayan evleri satın alınca mağdur oldular

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, bir kooperatiften yapımı tamamlanmayan evleri satın alan aileler, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat sırasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmayınca mağdur...

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, bir kooperatiften yapımı tamamlanmayan evleri satın alan aileler, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat sırasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmayınca mağdur oldu. Vatandaşlar, kooperatifin eksikleri gidermesini talep etti.

İzmit Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak üzerinde inşaatına 2000 yılında başlanan ancak halen yapımı tamamlanmayan evlerden satın alan aileler mağdur oldu. 6 blok ve 105 daireden oluşan kooperatifte, henüz tamamlanmayan ilk bloğa taşınanların evlerine, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat aşamasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmadı. Evlerde yaşayan 15 aile, kooperatifin eksikleri gidermesini, sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.

4 yıl önce kooperatiften ev satın alan Özkan Çökren, "İnşaata 2000 yılında başlandı. Kendi aramızda yapmış olduğumuz sözleşmede, bize anahtar teslim şeklinde verileceği söylendi. Şu an burada elektrik sıkıntımız, yol sıkıntımız, doğal gaz sıkıntımız mevcut. Evimizde şu anda elektriğimiz yok, çamaşırlarımız var, yıkayamıyoruz. Benim hasta çocuğum var, astım hastası, mecburen aşağıdaki mahalledeki yakınlarıma götürüyorum oksijen cihazını kullanabilmek için. Doğal gaz olmadığı için soba yakıyoruz. Banyolarda şofbenlerimiz çalışmıyor. Büyükşehir Belediyesine ve Kaymakamlığa başvurduk ama yönetim kooperatifte olduğu için yardımcı olamayacaklarını söylediler. Kooperatif burada çevre düzenlemesini sağlamadığı için sorunlarımız çözülemiyor. Elektrik kullanmadığımız halde yüklü miktarda elektrik faturası talep ediliyor bizden. Yıllardır mühürlerin açılmasından dolayı yüksek cezalar geliyor. Kooperatif de bu cezaları bizden tahsil etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Vatandaşların kooperatife inşaat bitmeden taşındığını ve mağdur durumda olduklarını ifade eden Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy ise şöyle dedi:

"Bu inşaat 18 seneden beri devam etmektedir. Vatandaşlar buraya inşaat bitmeden, her şey tamamlanmadan taşınmışlar. Bundan dolayı da vatandaşlar ve müteahhit arasında bazı sorunlar yaşanıyor. Vatandaş mağdur durumda. Biz elimizden geldiği kadar kurumlarla iletişim kurarak bazı şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Burada yol sorunu var, elektrik sorunu var, doğal gaz sorunu var. Buranın mahalleden uzak ayrı bir yerde olmasından dolayı bu sıkıntılar devam ediyor. İnşaat bitmediği için de bu sorunlar prosedür gereği çözülemiyor."

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